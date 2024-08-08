Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Грифы в Казанском зооботсаду «усыновили» птенца белоголовного сипа
В Казанском зооботсаду появился новый обитатель — белоголовый сип. Птенец вылупился почти три месяца назад. Историей поделились в телеграм-канале зооботсада.
Яйцо развивалось в инкубаторе, а после вылупления за птенцом наблюдали киперы. Затем его попытались подселить к родителям, но самка сипа не приняла своего птенца и даже клюнула. После лечения сотрудники зооботсада приняли решение поместить сипенка в гнездо черных грифов Бориса и Гиви. Приемные родители приняли птенца — они кормят, греют его и оберегают.
«От родителей сипенок будет зависеть до трех месяцев. Затем начнет самостоятельно питаться и выходить из гнезда», — говорится в сообщении.
Видео: https://t.me/kazanzoo1806/2325
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»