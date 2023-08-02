Казанский зооботсад показал, как львы Крикс и Каспер переживают жару — видео

Львы Крикс и Каспер предпочитают пережидать жару в прохладном закрытом вольере. О буднях хищников в своем телеграм-канале рассказал Казанский зооботсад.

«Пребывая в хорошем расположении духа, они охотно позируют посетителям», – говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зооботсаду появились два новых вида фазанов — Эллиота и фазан Свайно.