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Казанский зооботсад показал, как львы Крикс и Каспер переживают жару — видео
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Львы Крикс и Каспер предпочитают пережидать жару в прохладном закрытом вольере. О буднях хищников в своем телеграм-канале рассказал Казанский зооботсад.
«Пребывая в хорошем расположении духа, они охотно позируют посетителям», – говорится в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в зооботсаду появились два новых вида фазанов — Эллиота и фазан Свайно.
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