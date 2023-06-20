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Общество 20 июня 2023 17:53

В Казанском зооботсаду появились два новых вида фазанов

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В Казанском зооботсаду появились новые обитатели — азиатский фазан Эллиота и фазан Свайно. Об этом сообщается на странице зооботсада во «ВКонтакте».

Как объясняют специалисты, фазан Эллиота в природе обитает в бамбуковых лесах на юго-востоке Китая, а второй вид — в горных лесах Тайваня.

Видео: сообщество Казанского зооботсада во «ВКонтакте»

#Казанский зооботсад
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