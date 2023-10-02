Казанский зооботсад перешел на осенний режим работы

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С понедельника казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» переходит на осенний режим работы. Об этом предупредили в телеграм-канале учреждения.

«С 2 октября прогуляться по зооботсаду можно будет до 17:00 (кассы закрываются на час раньше)», – говорится в публикации.

В теплое время года посмотреть на экзотических животных гости и жители Казани могли до 19 часов.

В начале сентября в казанском зоопарке «Африка. Река Замбези» появился долгожданный обитатель – 6-летний слон по имени Филимон. О том, как слоненок освоился в своем новом доме, читайте в материале «Татар-информа».