Казанский «Зенит» сыграет второй матч группового этапа «Финала Шести»

Сегодня «Зенит-Казань» проведет вторую игру группового этапа «Финала Шести» волейбольной Суперлиги.

Во втором матче на домашнем турнире казанский клуб сыграет против московского «Динамо». Начало игры в 19.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что обе команды одержали по одной победе в группе А, одолев «Белогорье» со счетом 3:1 и 3:0, соответственно, и досрочно вышли в полуфинал.

В свою очередь, в группе Б также стали известны полуфиналисты («Локомотив» Новосибирск и «Зенит» Санкт-Петербург). Сегодня вечером станут известны пары полуфиналистов, которые встретятся 9 мая.

7 мая, суббота

16.00 «Локомотив» Новосибирск – «Зенит» Санкт-Петербург

19.00 «Зенит-Казань» – «Динамо» Москва

Напомним, «Финал Шести» пройдет в Казани с 5 по 10 мая.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором разобрала шансы команд в предстоящем турнире.