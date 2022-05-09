Казанский «Зенит» сыграет против «Локомотива» в полуфинальном матче «Финала Шести»

Сегодня «Зенит-Казань» проведет полуфинальную игру «Финала Шести» волейбольной Суперлиги.

В третьем матче на домашнем турнире казанский клуб сыграет против новосибирского «Локомотива». Начало игры в 19.00 по московскому времени.

Стоит отметить, что «Зенит» выиграл две игры на групповом этапе и с первого места вышел в полуфинал. «Локомотив», в свою очередь, занял второе место в группе Б.

В другом матче игрового дня сразятся другие полуфиналисты – «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Начало встречи в 16.00 по московскому времени.

9 мая, понедельник, полуфиналы

16.00 «Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо» Москва

19.00 «Зенит-Казань» – «Локомотив» Новосибирск

Напомним, «Финал Шести» пройдет в Казани с 5 по 10 мая.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором разобрала шансы команд в предстоящем турнире.