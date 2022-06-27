Казанский завод синтетического каучука выплатил 38,8 млн рублей долгов по зарплате

Казанский завод синтетического каучука погасил задолженность по зарплате в общем размере 38,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

В результате работы 228 человек смогли получить заработную плату.

В апреле этого года предприятие также выплатило 3,6 млн рублей долгов по зарплате.