news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
27 июня 2022  19:00

Казанский завод синтетического каучука выплатил 38,8 млн рублей долгов по зарплате

news_top_970_100

Казанский завод синтетического каучука погасил задолженность по зарплате в общем размере 38,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Министерство во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

В результате работы 228 человек смогли получить заработную плату. 

В апреле этого года предприятие также выплатило 3,6 млн рублей долгов по зарплате.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100