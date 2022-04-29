Казанский завод синтетического каучука выплатил 3,6 млн долгов по зарплате

Казанский завод синтетического каучука частично погасил задолженность по зарплате, выплатив сотрудникам 3,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении.

В ходе проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате в организации Казани. ОАО «Казанский завод синтетического каучука» выплатило 402 работникам 3,6 млн рублей долгов по зарплате.

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) — единственный в России производитель полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции, в том числе и для гособоронзаказа. В июле 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом из-за сложностей, связанных с отзывом лицензии банка «Спурт» и последующим банкротством кредитной организации. Вместе с тем Министерству промышленности и торговли Татарстана совместно с основным кредитором предприятия — госкорпорацией «ВЭБ.РФ», Минпромторгом России и конкурсным управляющим удалось сохранить деятельность на предприятии.