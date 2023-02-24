Казанский завод «Элекон» попал под новые санкции Великобритании

АО «Завод Элекон», работающий в Ново-Савиновском районе Казани, включен в обновленный список санкций, который сегодня опубликовало британское правительство. Он оказался в числе предприятий, рестрикции против которых введены из-за «производства и ремонта военной техники», говорится в заявлении.

Кроме «Элекона», санкции затронули АО «Изумруд», АО «Ломо», АО «Звезда», ООО «Завод Сокол» и другие предприятия, а также Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Помимо этого в черном списке Британии оказались представители «Ростеха», «Росатома», «Алмаз-Антея», четыре банка и российские политки, подробнее по ссылке.

Отметим, что «Элекон» уже находится под санкциями ЕС с декабря прошлого года.

Ранее западные страны анонсировали объявление о новых масштабных санкциях против России в годовщину проведения военной спецоперации – сегодня ровно год, как Президент Владимир Путин объявил о ее начале.