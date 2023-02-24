©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский завод «Элекон» попал под новые санкции Великобритании
АО «Завод Элекон», работающий в Ново-Савиновском районе Казани, включен в обновленный список санкций, который сегодня опубликовало британское правительство. Он оказался в числе предприятий, рестрикции против которых введены из-за «производства и ремонта военной техники», говорится в заявлении.
Кроме «Элекона», санкции затронули АО «Изумруд», АО «Ломо», АО «Звезда», ООО «Завод Сокол» и другие предприятия, а также Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Помимо этого в черном списке Британии оказались представители «Ростеха», «Росатома», «Алмаз-Антея», четыре банка и российские политки, подробнее по ссылке.
Отметим, что «Элекон» уже находится под санкциями ЕС с декабря прошлого года.
Ранее западные страны анонсировали объявление о новых масштабных санкциях против России в годовщину проведения военной спецоперации – сегодня ровно год, как Президент Владимир Путин объявил о ее начале.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»