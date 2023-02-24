Британия ввела санкции против «Росатома», «Ростеха» и российских политиков

Великобритания снова расширила антироссийские санкции, список ограничений опубликован на сайте Правительства страны. В том числе под рестрикции попали руководители компании «Росатом», а также главы двух крупнейших российских оборонных компаний «Ростех» и «Алмаз-антей».

Санкции введены против 34 физлиц, которые, по мнению Лондона, связаны с «Росатомом», «Газпромом» и «Алмаз-Антеем», а также ряда российских политиков. «Росатом имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьером в администрации [президента России Владимира] Путина», – говорится в заявлении.

Под ограничения попали и представители руководства «Аэрофлота», глава Минцифры РФ Максут Шадаев, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, губернатор Тульской области Алексй Дюмин, заммэра Москвы Максим Ликсутов, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и другие. Кроме того, рестрикции затронули четыре банка из России: «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Банк Зенит», а также «МТС-Банк».

Помимо этого, вводится запрет на экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, в том числе при изготовлении беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая те, которые были переработаны в третьих странах.

Напомним, западные страны анонсировали введение новых санкций в годовщину проведения военной спецоперации – сегодня ровно год, как Президент Владимир Путин объявил о ее начале. О введении десятого пакета санкций сегодня планирует объявить ЕС.