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Казанский художник Ильгизар Самакаев награжден золотой медалью Академии художеств
Председатель Творческого союза художников России в Татарстане, член Союза художников России Ильгизар Самакаев указом президента Российской Академии художеств Зураба Церетели награжден золотой медалью. Об этом сам мастер сообщил в преддверии открытия своей выставки «Я чувствую» в галерее «Хазинэ».
«За большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и в связи с 70-летием», — сказано в решении о награждении.
Юбилей художник отметит 20 ноября. Сегодня, предваряя юбилей, в Казанском Кремле откроется выставка Ильгизара Самакаева, на которой будет представлено около 60 произведений. В том числе созданных недавно — это пейзажи «Волна» 2024 года и «Ночное море» 2023 года. Выставка будет работать до 1 декабря.
Официально медаль художнику вручат ближе к юбилею — на открытии сборной межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота», которое запланировано на середину ноября. «Красные ворота» — это проект Поволжского отделения Российской Академии художеств, который проводится раз в два года.
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