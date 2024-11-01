Казанский художник Ильгизар Самакаев награжден золотой медалью Академии художеств

Председатель Творческого союза художников России в Татарстане, член Союза художников России Ильгизар Самакаев указом президента Российской Академии художеств Зураба Церетели награжден золотой медалью. Об этом сам мастер сообщил в преддверии открытия своей выставки «Я чувствую» в галерее «Хазинэ».

«За большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и в связи с 70-летием», — сказано в решении о награждении.

Юбилей художник отметит 20 ноября. Сегодня, предваряя юбилей, в Казанском Кремле откроется выставка Ильгизара Самакаева, на которой будет представлено около 60 произведений. В том числе созданных недавно — это пейзажи «Волна» 2024 года и «Ночное море» 2023 года. Выставка будет работать до 1 декабря.