news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Культура 1 ноября 2024 15:34

Казанский художник Ильгизар Самакаев награжден золотой медалью Академии художеств

Скопировать ссылку

Председатель Творческого союза художников России в Татарстане, член Союза художников России Ильгизар Самакаев указом президента Российской Академии художеств Зураба Церетели награжден золотой медалью. Об этом сам мастер сообщил в преддверии открытия своей выставки «Я чувствую» в галерее «Хазинэ».

«За большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и в связи с 70-летием», — сказано в решении о награждении.

Юбилей художник отметит 20 ноября. Сегодня, предваряя юбилей, в Казанском Кремле откроется выставка Ильгизара Самакаева, на которой будет представлено около 60 произведений. В том числе созданных недавно — это пейзажи «Волна» 2024 года и «Ночное море» 2023 года. Выставка будет работать до 1 декабря.

Официально медаль художнику вручат ближе к юбилею на открытии сборной межрегиональной академической выставки-конкурса «Красные ворота», которое запланировано на середину ноября. «Красные ворота» — это проект Поволжского отделения Российской Академии художеств, который проводится раз в два года.

читайте также
Выставка «Я чувствую» откроется к юбилею Ильгизара Самакаева в галерее «Хазинэ»
Выставка «Я чувствую» откроется к юбилею Ильгизара Самакаева в галерее «Хазинэ»
#художники #золотая медаль #современное искусство #открытие выставки #галерея Хазинэ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100