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Выставка «Я чувствую» откроется к юбилею Ильгизара Самакаева в галерее «Хазинэ»
В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, 1 ноября откроется выставка Ильгизара Самакаева. Она предварит юбилей председателя Творческого союза художников России в РТ, который он отметит 20 ноября.
Экспонироваться на выставке «Я чувствую» будут около 60 произведений Самакаева, любимый жанр которого в последние двадцать лет — пейзаж.
«Из самых свежих произведений — это пейзажи „Волна” 2024 года и „Ночное море” 2023 года. Это крупные работы, как и практически все произведения Ильгизара Самакаева», — прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.
Профессионально как художник Ильгизар Самакаев сформировался еще в советское время, но остается активным деятелем современного художественного процесса. Отсюда в его творчестве и преемственность, и лучшие качества отечественного реалистического академического искусства, и полистилизм.
В начале творческого пути Самакаев зарекомендовал себя как художник-портретист. Известна его серия портретов выдающихся деятелей татарской культуры: Сары Садыковой, Гали Джамлиханова, Махмута Вагапова и других. В постсоветский период художника заинтересовала национальная история. Тогда он начал создавать произведения в историческом жанре. За последние десятилетия Самакаев написал немало аллегорических работ.
Как стало известно «Татар-информу», в планах художника издать каталог своих работ.
Выставку Ильгизара Самакаева «Я чувствую» можно будет посетить до 1 декабря включительно.
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