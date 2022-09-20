Казанский военный госпиталь свяжет с Оренбургским трактом новая дорога

Недавно открывшийся в Казани военный госпиталь соединит с Оренбургским трактом новый проезд. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города в своем Telegram-канале.

Протяженность строящейся сейчас дороги составит 560 метров, ширина — 8 метров. С обеих сторон будут уложены тротуары, вдоль нее поставят фонари и разместят в необходимых местах дорожные знаки. Работы планируют завершить до конца года.

Фото: https://t.me/avp_kazan

«Дорога очень важна для Приволжского района, ведь она решит проблему с подъездными путями к лицею №186 и детскому саду „Перспектива“», — отметили в администрации двух районов Казани.

Дело в том, что раньше живущим в домах по Оренбургскому тракту ученикам приходилось, чтобы попасть в школу, обходить корпус Республиканской клинической больницы и тратить на дорогу до 30 минут. Теперь же дети и родители смогут пользоваться новой дорогой.

Фото: https://t.me/avp_kazan

Подробно об открытии нового военного госпиталя можно прочитать в материале «Татар-информа».