Казанский «Водоканал» обновит в 2024 году рекордные 20 км коммуникаций

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В 2024 году в Казани благодаря подготовке к Играм и саммиту БРИКС планируется обновить рекордные 20 км коммуникаций в рамках работ по реконструкции аварийных сетей водоснабжения и канализации. Все они были проложены в прошлом веке и имеют 100-процентный износ, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«В этом году будет отремонтировано почти 20 километров сетей. Это как минимум на треть больше, чем в другие годы. Во многом этого удалось добиться благодаря подготовке к мероприятиям в рамках БРИКС. Работы „Водоканал“ ведет практически во всех районах города, большой объем будет выполнен в центральной части, где самые старые сети», — отметил мэр Ильсур Метшин, который проинспектировал сегодня ход работ на одном из участков в исторической части города — на ул. Островского.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

За последние пять лет на трубопроводах по Островского произошло 12 аварийных ситуаций. Ремонт стартовал зимой — всего на данном участке предстоит реконструировать 620-метровый квартальный трубопровод холодной воды (от ул. А.Айдинова до Т. Миннуллина) и канализационный коллектор общей протяженностью 140 метров. Работы ведутся без приостановки водоснабжения, их планируют завершить к 10 июня.

«Теперь трубы меняем на новые — более надежные, с повышенными характеристиками. Это позволит еще как минимум полвека не знать проблем на этом участке улицы», — добавил градоначальник.

Работникам «Водоканала» предстоит заменить 26 единиц запорно-регулирующей арматуры и 14 кирпичных колодцев, которые не используются уже почти полвека, поскольку со временем теряют герметичность и начинают разрушаться из-за вымывания раствора.

Бригады переложили первую часть трубопровода диаметром 225 мм и протяженностью 400 метров, заменили три колодца и установили 19 единиц запорно-регулирующей арматуры. Ремонт оставшихся 230 метров с монтажом колодцев и установкой задвижек планируют завершить к 10 июня.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, почти полностью завершена реконструкция канализационного коллектора диаметром 300 метров и протяженностью 140 метров. Рабочие уложили полиэтиленовый трубопровод вместо керамического и заменили 5 старых кирпичных колодцев.

Масштабная работа реализуется благодаря федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», запущенной по поручению Президента России Владимира Путина и рассчитанной на 2023-2027 годы, и республиканскому финансированию для подготовки города к Играм и саммиту БРИКС.