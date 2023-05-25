Казанский «Водоканал» отменил плановое отключение воды из-за проведения экзаменов

Плановое отключение воды в Вахитовском и Советском районах Казани, запланированное на конец мая, отменено, сообщил МУП «Водоканал». Это решение пресс-служба предприятия объяснила проведением экзаменов у выпускников школ.

«Внимание! В связи с проведением ЕГЭ и ОГЭ отменяется плановое отключение в Вахитовском и Советском районах 30 и 31 мая», – говорится в сообщении «Водоканала».

Отключение и понижение давления воды планировалось на сутки из-за работ на сетях водоснабжения.

Напомним также, в начале мая мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май.