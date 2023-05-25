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Казанский «Водоканал» отменил плановое отключение воды из-за проведения экзаменов
Плановое отключение воды в Вахитовском и Советском районах Казани, запланированное на конец мая, отменено, сообщил МУП «Водоканал». Это решение пресс-служба предприятия объяснила проведением экзаменов у выпускников школ.
«Внимание! В связи с проведением ЕГЭ и ОГЭ отменяется плановое отключение в Вахитовском и Советском районах 30 и 31 мая», – говорится в сообщении «Водоканала».
Отключение и понижение давления воды планировалось на сутки из-за работ на сетях водоснабжения.
Напомним также, в начале мая мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май.
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