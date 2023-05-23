Жители двух районов Казани останутся на сутки без воды

В Вахитовском и Советском районах Казани в ряде домов на сутки отключат водоснабжение. Временные неудобства связаны с проведением работ по переврезке вынесенного участка водопровода, передает пресс-служба мэрии.

Воду прекратят подавать с 30 мая 1.00 до 31 мая 9:00 утра по улицам Красная (нечетные номера домов от №23 до №67Б, четные — от № 34/16 до № 68/1), Волкова (кроме домов 1/53, 2, 3), Горный переулок, Ершова (нечетные номера домов №1 до №27И, четные — от №2 до №32А/1).

Понижение давления воды (она будет поступать только до 3-го этажа) и кратковременные перебои возможны в домах №2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 корп.1, 2, 3, 4; 18 корп.1, 2, 3, 4, 5 по Алметьевской магистрали, в домах по улицам Гвардейская, Даурская. Полный список отключения воды в домах и адреса, где будет понижено давление, можно ознакомиться по ссылке.