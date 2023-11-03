Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский ВИА «Волга-Волга» выпустил новую песню с Владимиром Шахриным
Казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» представил премьеру песни, записанную совместно с Владимиром Шахриным. Новая песня «Волга и Кама» появилась на цифровых площадках в ночь со 2 на 3 ноября.
Солист группы «Волга-Волга» и один из авторов песни Антон Салакаев подчеркнул, что для группы это особенный проект.
«Мы кропотливо работали над самой песней. "Волга и Кама" уже исполняется на наших концертах. Публика принимает ее тепло, и мы получаем хорошие отзывы», – поделился Салакаев.
Песня записана вместе с легендой российского рока Владимиром Шахриным.
«Я никогда не рассматривал этот дуэт как коммерческое предложение, просто самому интересно. Мне нравится песня, и я вижу себя в ней. Она такая понятная, наша…», — рассказал Шахрин.
Ранее мы также сообщали, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин принял участие в клипе казанского вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». Съемки проходили на студии VSE, которая была в конце 2022 года открыта в Екатеринбурге и на сегодняшний день является первой студией виртуальных технологий на Урале.
Песня войдет в новый альбом ВИА «Волга-Волга», релиз которого планируется 1 декабря на лейбле Moroz Records.
Также песня сегодня стартует в знаменитой «Чартовой дюжине» на «Наше радио» в разделе «Новинка недели».
«И сама запись, и релиз, и участие в "Чартовой дюжине" – очень важное событие в нашей жизни. Надеемся, что песня придется вам по душе. А пока ждем пятницы и верим в лучшее», – пишет группа в своих социальных сетях и призывает поддержать песню голосованием.
Послушать песню «Волга и Кама» можно, перейдя по ссылке band.link/Uiawm
Фотографии предоставлены ВИА «Волга-Волга»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»