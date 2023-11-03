Казанский ВИА «Волга-Волга» выпустил новую песню с Владимиром Шахриным

Казанский вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» представил премьеру песни, записанную совместно с Владимиром Шахриным. Новая песня «Волга и Кама» появилась на цифровых площадках в ночь со 2 на 3 ноября.

Солист группы «Волга-Волга» и один из авторов песни Антон Салакаев подчеркнул, что для группы это особенный проект.

«Мы кропотливо работали над самой песней. "Волга и Кама" уже исполняется на наших концертах. Публика принимает ее тепло, и мы получаем хорошие отзывы», – поделился Салакаев.

Песня записана вместе с легендой российского рока Владимиром Шахриным.

«Я никогда не рассматривал этот дуэт как коммерческое предложение, просто самому интересно. Мне нравится песня, и я вижу себя в ней. Она такая понятная, наша…», — рассказал Шахрин.

Ранее мы также сообщали, что лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин принял участие в клипе казанского вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». Съемки проходили на студии VSE, которая была в конце 2022 года открыта в Екатеринбурге и на сегодняшний день является первой студией виртуальных технологий на Урале.

Песня войдет в новый альбом ВИА «Волга-Волга», релиз которого планируется 1 декабря на лейбле Moroz Records.

Также песня сегодня стартует в знаменитой «Чартовой дюжине» на «Наше радио» в разделе «Новинка недели».

«И сама запись, и релиз, и участие в "Чартовой дюжине" – очень важное событие в нашей жизни. Надеемся, что песня придется вам по душе. А пока ждем пятницы и верим в лучшее», – пишет группа в своих социальных сетях и призывает поддержать песню голосованием.

Послушать песню «Волга и Кама» можно, перейдя по ссылке band.link/Uiawm

Фотографии предоставлены ВИА «Волга-Волга»