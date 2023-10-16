Владимир Шахрин снялся в клипе казанского ВИА «Волга-Волга»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин принял участие в клипе казанского вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга».

Съемки проходили на студии VSE, которая была в конце 2022 года открыта в Екатеринбурге и на сегодняшний день является первой студией виртуальных технологий на Урале.

Солист группы «Волга-Волга» и один из авторов песни Антон Салакаев подчеркнул, что для группы съемки в такого рода студии – уникальный опыт. Большая их часть прошла на зеленом фоне, а силуэты музыкантов словно телепортировались на виртуальный экран.

«Для нас это особенный проект. Мы кропотливо работали над самой песней. "Волга и Кама" уже исполняется на наших концертах. Публика принимает ее тепло, и мы получаем хорошие отзывы. Нам также интересно снимать клип с учетом новых технических возможностей студии», – поделился Салакаев.

Антон рассказал, что встретился с Шахриным на совместном выступлении в Самаре. Он передал ему песню и перед выходом на сцену Шахрин сказал, что послушал ее и готов поработать вместе.

«Я никогда не рассматривал этот дуэт как коммерческое предложение, просто самому интересно. Мне нравится песня, и я вижу себя в ней. Она такая понятная, наша... Сначала на студии спел, а сегодня уже ребята в Екатеринбурге, и мы снимаем клип», – рассказал Шахрин.

Песня войдет в новый альбом ВИА «Волга-Волга», релиз которого планируется до конца этого года на легендарном лейбле Moroz Records.