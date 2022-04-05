Казанский университет откроет филиалы в Египте и Узбекистане

Михаил Захаров

Казанский федеральный университет в ближайшей перспективе откроет филиалы на Ближнем Востоке, а именно в Египте и в Узбекистане. Это направление прорабатывалось и прежде, но стало особенно актуальной перспективой для вуза в условиях введения западных санкций, сообщил в интервью «Татар-информу» проректор КФУ, вице-президент Академии наук РТ Марат Сафиуллин.

«Сейчас перспективно всё, что связано с Ближним Востоком. Там очень востребованы медицинские специальности и всё, что связано с нефтью и нефтепереработкой. Как вы знаете, это специализация этой территории. Мы там с одной крупной частной девелоперской организацией открываем филиал в Египте. Это будет уже со следующего года, то есть пройдет полностью лицензирование Рособрнадзора и мы начнем там полноценную образовательную деятельность. Второе направление – мы вошли в межправительственное соглашение, по которому будем открывать большой филиал в Узбекистане (в Джизаке). Тоже большей частью биомедицинского направления и IT», – рассказал Сафиуллин.

Он констатировал, что в условиях санкций Запада меняются партнеры и у КФУ, который «последовательно ищет альтернативные решения». В новых реалиях вуз перераспределил усилия в пользу иных проектов, по которым, впрочем, уже имелся серьезный переговорный задел.

«Приостанавливать или отложить до лучших времен ничего не пришлось. Потому что основная задача сейчас, над которой каждый страт-проект, каждая лаборатория в рамках страт-проекта работает, – максимальное импортозамещение. Решение задач нашей экономики, наших предприятий, наших людей. Мы так и выбирали приоритетные ниши – это как раз те направления, которые решают эти задачи, то есть не требуется серьезных изменений стратегии в области продуктов», – отметил Марат Сафиуллин.

О пяти стратегических направлениях (драйверах) вуза, принятой стратегии развития КФУ до 2030 года, а также кандидатуре нового ректора и земельных наделах для продовольственной подстраховки сотрудников вуза читайте в большом интервью Марата Сафиуллина.