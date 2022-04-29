УНИКС сыграет третий матч с «Автодором» и уже сегодня может выйти в полуфинал Единой лиги

Уже сегодня УНИКС может стать последним полуфиналистом плей-офф Единой лиги.

В четвертьфинальной серии до трех побед против саратовского «Автодора» казанский клуб лидирует со счетом 2:0. Третья игра четвертьфинала состоится сегодня в Саратове в 19:20 по московскому времени.

Первые две домашние игры противостояния казанцы завершили разгромными победами с разницей в 30 и более очков: 106:76 и 97:59.

Стоит отметить, что ранее в полуфинал в плей-офф Единой лиги уже вышли московский ЦСКА, питерский «Зенит» и краснодарский «Локомотив». Все три команды выиграли свои четвертьфинальные серии с одинаковым счетом 3:0.

В случае, если УНИКС пройдет в следующий раунд, в полуфинале подопечные Велимира Перасовича сразятся с «Зенитом».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила шансы казанского УНИКСа в плей-офф Единой лиги.