Казанский УНИКС готовится сыграть выездной матч с «Басконией» в рамках Евролиги

Казанский УНИКС готовится сыграть матч баскетбольной Евролиги против испанской «Басконии», несмотря на военный конфликт России и Украины. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам сотрудников пресс-службы казанского клуба, команда планово готовится к предстоящей встрече в Испании.

«Команда планово готовится к игре. Все нормально. Все в порядке. Травмированных и заболевших у нас тоже нет», – сообщила пресс-атташе УНИКСа Елена Семенова.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с военной операцией на Донбассе Российская Премьер-Лига может перенести ряд матчей 19-го тура.