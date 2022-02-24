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Спорт
24 февраля 2022  12:14
Дамир Садриев

Казанский УНИКС готовится сыграть выездной матч с «Басконией» в рамках Евролиги

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Казанский УНИКС готовится сыграть матч баскетбольной Евролиги против испанской «Басконии», несмотря на военный конфликт России и Украины. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам сотрудников пресс-службы казанского клуба, команда планово готовится к предстоящей встрече в Испании.

«Команда планово готовится к игре. Все нормально. Все в порядке. Травмированных и заболевших у нас тоже нет»,  – сообщила пресс-атташе УНИКСа Елена Семенова.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с военной операцией на Донбассе Российская Премьер-Лига может перенести ряд матчей 19-го тура.

#Баскетбол #Евролига
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