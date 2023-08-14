Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский ученый рассказал о риске распространения бубонной чумы
Эпидемиологическая ситуация по бубонной чуме в России на сегодняшний день благополучна. В отличие от оспы, она представляет незначительную угрозу, заявил руководитель НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов.
Бубонная чума передается к человеку в основном через укусы насекомых или зараженное мясо, отметил профессор. Такой случай, к примеру, произошел в Монголии в конце июля. Напомним, в приграничном с Россией регионе тогда обнаружили 137 природных очагов чумы в 17 аймаках.
«Китай, Монголия, Вьетнам все еще остаются странами, где очаги бубонной чумы достаточно активны. С изобретением вакцин и развитием антибиотиков стало возможным окончательно взять под контроль это заболевание», – приводит слова профессора пресс-служба КФУ.
В России последний случай бубонной чумы фиксировали в 2017 году, отметил Ризванов и заверил, что даже при единичных случаях эпидемию можно не ждать. Он пояснил, что сегодня с вызывающей заболевание бактерией успешно борются современные антибиотики.
«Лучшая защита от инфекционного заболевания – это профилактика, ею занимается Роспотребнадзор и Минздрав», – подчеркнул ученый.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»