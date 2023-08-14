Казанский ученый рассказал о риске распространения бубонной чумы

Эпидемиологическая ситуация по бубонной чуме в России на сегодняшний день благополучна. В отличие от оспы, она представляет незначительную угрозу, заявил руководитель НИЛ OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов.

Бубонная чума передается к человеку в основном через укусы насекомых или зараженное мясо, отметил профессор. Такой случай, к примеру, произошел в Монголии в конце июля. Напомним, в приграничном с Россией регионе тогда обнаружили 137 природных очагов чумы в 17 аймаках.

«Китай, Монголия, Вьетнам все еще остаются странами, где очаги бубонной чумы достаточно активны. С изобретением вакцин и развитием антибиотиков стало возможным окончательно взять под контроль это заболевание», – приводит слова профессора пресс-служба КФУ.

В России последний случай бубонной чумы фиксировали в 2017 году, отметил Ризванов и заверил, что даже при единичных случаях эпидемию можно не ждать. Он пояснил, что сегодня с вызывающей заболевание бактерией успешно борются современные антибиотики.

«Лучшая защита от инфекционного заболевания – это профилактика, ею занимается Роспотребнадзор и Минздрав», – подчеркнул ученый.