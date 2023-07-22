В Монголии на границе с РФ обнаружен патоген бубонной чумы

В Монголии на границе с Россией обнаружили патоген бубонной чумы, сообщает ТАСС.

«Регион граничит с российской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках», – указано в сообщении.

Отмечается, что в зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.