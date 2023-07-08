Казанский ТЮЗ запустит еще один аудиоспектакль в трамвае

Казанский театр юного зрителя и МУП «Метроэлектротранс» собираются в начале сентября запустить уже второй по счету спектакль в трамвае, следующем по кольцевому маршруту №5а. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ТЮЗа.

Постановка «Мы. Трамвай. Любовь» по пьесе Ирины Васьковской посвящена истории влюбленных подростков Егора и Алины, а также одинокого пенсионера Аркадия Ивановича. «Герои поговорят о любви, столкнутся со своими страхами и вдохновят друг друга на важные решения», — отмечают в театре.

Как и в спектакле-променаде «Ночной трамвай», слушать постановку нужно будет в наушниках. Функцию декораций выполнят виды ночной Казани, проплывающие за окном вагона.

Трамвай с новым спектаклем будет отправляться в путь по средам. Театральный вагон покинет остановку «Станция метро „Проспект Победы“» (в сторону микрорайона Азино) в 23.00 и проследует до остановки «Железнодорожный вокзал». Продолжительность поездки составит около часа.

Поставил спектакль главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, в качестве композитора и звукорежиссера выступил Альфит Фархадшин. Роли исполнили народный артист РТ Сергей Мосейко, заслуженные артисты РТ Алсу Густова, Павел Густов, Алексей Зильбер, Гузель Шакирзянова и Дмитрий Язов, актеры Гузель Валишина, Ярослав Кац, Валерий Антонов, Дарья Бакшеева, Руслан Зубайраев, Полина Малых, Мария Мухортова, Эльвина Сафина и Руслан Шарипов.

Спектакль «Мы. Трамвай. Любовь» адресован аудитории 14+. Он поставлен при помощи Министерства культуры РТ и мэрии Казани. Продажи билетов начнутся в августе.

Первую постановку подобного формата, «Ночной трамвай» по пьесе Зои Рутер, Казанский ТЮЗ запустил 12 июня 2021 года. Подробнее о ней можно прочитать в материале «Татар-информа»: Спектакль-променад «Ночной трамвай»: вагоновожатая-соактер и растроганные до слез зрители.