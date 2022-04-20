Казанский ТЮЗ запросит софинансирование РФ на реконструкцию, работу продолжит гастролями

Казанский ТЮЗ готовится к началу ремонтно-реставрационных работ в комплексе своих зданий на Островского и продумывает на этот период график гастролей. Сроки начала большого ремонта, впрочем, еще неизвестны, к настоящему моменту готовится смета по проекту исторической части здания. На обновление комплекса зданий Казанский ТЮЗ намерен запросить федеральное софинансирование. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила директор театра Айгуль Горнышева.

«Зрительный зал и половина фойе являются памятником регионального значения. Это постройки конца XIX века. Проект по ним подходит к стадии завершения. Есть положительная резолюция, и мы ждем выхода РКМ (расчетно-калькуляционные материалы, то есть смета – прим. Т-и) на начало проектных работ всех остальных зданий театра, которые функционируют, для того, чтобы это была полноценная реконструкция. Мы рады тому, что это услышали, поняли, чтобы не делали нам только зрительный зал к юбилею (осенью Казанский ТЮЗ отметит 90 лет – прим. Т-и) красивым и на этом все остановилось. Нет, принято решение дальше заниматься проектом всех зданий, которые у нас функционируют – находятся в ведении театра. Мы ждем выхода РКМ на выделение денег на первые проектные работы, после этого заявляемся на федеральное софинансирование (регион не вытащит это один). Благо есть такая федеральная программа реконструкции детских театров. После чего уже непосредственно начнутся сами работы», – отметила Горнышева.

Она подчеркнула, что театру предстоит не просто ремонт, а реконструкция и реставрация, после чего он «станет удобнее, теплее, светлее, комфортнее как для сотрудников, так и самое главное – для зрителей». Преображение помещений увеличит и их полезную площадь, что важно для полноценной реализации множества проектов ТЮЗа, в том числе беби-спектаклей и спектаклей в репетиционном зале (например, «Тень»).

На время реконструкции, отметила директор ТЮЗа, театр не остановит свою работу – «продолжит жить». Планируются гастрольные показы постановок.

«Рассчитываем и на помощь регионального бюджета, поддержку Министерства культуры РТ, которую мы чувствуем, потому что при организации гастролей очень важно финансирование. Если оно будет, у нас будет больше возможностей посетить разные регионы, когда у нас будут проходить реставрационные работы», – сказала Айгуль Горнышева.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, также ставшая участницей пресс-конференции, напомнила, что в Татарстане созданы хорошие условия для гастролей творческих коллективов внутри региона с выступлениями в отремонтированных домах культуры.

«В республике с прошлого года запущена программа “Казанские гастроли”, которая расширилась и до территории всей республики. В ней принимает участие и Казанский ТЮЗ. Гастроли проходят на площадках наших ДК. Благодаря поддержке Президента РТ много сделано в части инфраструктурного развития и созданы все условия, чтобы профессиональные коллективы могли показывать свои спектакли на площадках домов культуры по всей республике. Это уникальная возможность как для зрителей, так и для самих артистов», – подчеркнула Адгамова.

С Рязанским ТЮЗом, гастроли которого стартовали сегодня на сцене Казанского, уже существует предварительная договоренность об обменных гастролях. Ею ТЮЗ Казани воспользуется во время реконструкции своего здания.