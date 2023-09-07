Казанский ТЮЗ по просьбе КФУ поставит два спектакля в пространстве университета

Казанский Театр юного зрителя в 91-м сезоне представит два спектакля в коллаборации с Казанским федеральным университетом. Об этом на пресс-конференции в преддверии нового театрального сезона рассказал главный режиссер площадки Радион Букаев.

«Коллаборации, объединение, создание экосистемы сегодня очень важно. Нам надо объединяться, и наше единение должно быть всеобъемлющим, всеохватывающим. Это единение у нас будет в проекте “Ученые дети”. Музей КФУ получил еще в прошлом году грант Фонда Потанина [на постановки], и мы уже на стадии выпуска спектаклей. Это будут два спектакля, посвященные знаниям. Они будут направлены на то, чтобы дать детям любовь к учению. Это наш совместный проект с федеральным университетом, и в истории такого еще не было – чтобы с театром федеральный университет вступал в коллаборацию», – подчекрнул Букаев.

Оба спектакля будут проходить в пространстве КФУ – один во дворе главного здания, второй буквально в стенах университета – во внутренних его помещениях.

«Первый спектакль, прямо сейчас мы его готовим, – это спектакль-променад, В нем будут записаны голоса наших артистов. Он рассчитан на младших школьников. Второй – для более подросткового возраста, 14+. Это принципиальная позиция КФУ, чтобы спектакли были для детей, – они хотят показать, что КФУ классный. Спектакль-променад, который будет проходить во дворике, уже написан, скоро мы будем создавать аудиоверсию. Могу сказать, что там упоминаются Карл Фукс, Вагнер, Кот Мурлыка, в нем мы оживим деревья… Очень интересно, на самом деле», – анонсировал главный режиссер ТЮЗа.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе театра, спектакли в коллаборации с КФУ выйдут в конце предстоящего театрального сезона – в мае-июне 2024 года.

Радион Букаев также упомянул, что у театра есть «лихая мысль» объединить все спектакли вне стен театра в одно целое.

В предстоящем сезоне Казанский ТЮЗ планирует пополнить свой репертуар шестью премьерами, в том числе двумя спектаклями по Островскому, одним по Пушкину. Сезон театр откроет 13 сентября финальной премьерой прошлого сезона – постановкой «Одна нога на берегу, другая – в лодке» по Шукшину.