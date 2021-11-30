news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
30 ноября 2021  06:40
Оксана Романова

Казанский ТЮЗ отметит 89 лет розыгрышем сертификата на три спектакля для двоих

news_top_970_100
Казанский ТЮЗ отметит 89 лет розыгрышем сертификата на три спектакля для двоих
Фото предоставлено ТЮзом

Казанский ТЮЗ 30 ноября отметит 89 лет со дня своего создания. Все купившие билет на постановку этого вечера «Папамамалогия» станут участниками праздничного вечера, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе театра.

За полчаса до начала постановки в фойе театра зрители смогут попробовать найти себя в кадрах фотовыставки «Галерея зрителей», приобрести тематический мерч от художников ТЮЗа Надежды Ивановой и Артура Миннуллина и стать соучастниками запуска обратного отсчета до 90-летнего юбилея театра.

Главный сюрприз для всех пришедших в этот день – шанс выиграть подарочный сертификат на посещение трех спектаклей из репертуара ТЮЗа на двоих.

В 18:30, согласно афише, начнется постановка «Папамамалогия» –  премьера, завершившая 88-й театральный сезон ТЮЗа. Это спектакль по одноименному произведению Григория Остера в стиле видеоигры Minecraft.

В пресс-службе театра напоминают, что для посещения спектакля необходимо предъявить помимо билета QR-код.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное