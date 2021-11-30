Казанский ТЮЗ отметит 89 лет розыгрышем сертификата на три спектакля для двоих
Казанский ТЮЗ 30 ноября отметит 89 лет со дня своего создания. Все купившие билет на постановку этого вечера «Папамамалогия» станут участниками праздничного вечера, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе театра.
За полчаса до начала постановки в фойе театра зрители смогут попробовать найти себя в кадрах фотовыставки «Галерея зрителей», приобрести тематический мерч от художников ТЮЗа Надежды Ивановой и Артура Миннуллина и стать соучастниками запуска обратного отсчета до 90-летнего юбилея театра.
Главный сюрприз для всех пришедших в этот день – шанс выиграть подарочный сертификат на посещение трех спектаклей из репертуара ТЮЗа на двоих.
В 18:30, согласно афише, начнется постановка «Папамамалогия» – премьера, завершившая 88-й театральный сезон ТЮЗа. Это спектакль по одноименному произведению Григория Остера в стиле видеоигры Minecraft.
В пресс-службе театра напоминают, что для посещения спектакля необходимо предъявить помимо билета QR-код.