Казанский ТЮЗ и театр Тинчурина покажут пестречинцам спектакли по «Пушкинской карте»

Жителям Пестречинского района Татарстана покажут три спектакля по «Пушкинской карте», ко всероссийскому проекту будет подключен районный Дом культуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Пестречинцам представят три спектакля по „Пушкинской карте“. К нам приедут ведущие театры республики. 21 октября приезжают тинчуринцы, в ноябре ждем Казанский ТЮЗ и госансамбль „Бермянчек“. Вы можете заказать себе эту карту и принять участие в данных мероприятиях», — рассказала руководитель Централизованной клубной системы района Ляйсан Сагирова.

Руководитель напомнила, что с 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут за счет государства посещать культурные мероприятия по всей стране. 1 сентября на Пушкинскую карту зачислено 3 тыс. рублей — эти средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января 2022 года государство перечислит на Пушкинскую карту уже 5 тыс. рублей.

По словам Сагировой, пестречинцы активно выпускают для себя «Пушкинские карты», при этом жители района постарше также пытались оформить себе данную карту, однако на госуслугах РФ сразу появлялась надпись: «Ваш возраст не подходит для участия в этом проекте».

Из ближайших событий в афише районного Дома культуры на 24 сентября запланировано выступление известной фолк-группы «Закария», а в середине сентября во всех клубах района пройдут Дни открытых дверей, где родители и дети смогут узнать, какие клубные формирования будут работать в новом учебном году.

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о его привилегиях в интервью «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.