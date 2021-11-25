Казанский травматолог рассказал, какие травмы чаще всего получают горожане зимой

В зимний сезон в травмпункты города обращались жители с переломами и растяжениями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий травматологическим пунктом городской поликлиники №7 Казани Альберт Галимов.

«В этом году были растяжения и переломы в соотношении три к одному», — отметил специалист.

Врач пояснил, что предугадать, увеличится ли число пациентов в предстоящем сезоне, нельзя. Дело в том, что многое зависит от погоды: например, в 2017 году, был сильный ледяной дождь.

За эту неделю двое жителей столицы Татарстана уже успели обратиться к медикам после катания на коньках, они получили ушибы.

Чаще всего с серьезными травмами сталкиваются пожилые люди. Нередко падения для них заканчиваются переломами лучевой кости, шейки бедра, которые требуют срочной операции, а затем долгого восстановления.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что в Татарстане разработали новую схему оказания медицинской помощи пациентам с переломом шейки бедра.