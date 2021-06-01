Ставят на ноги за 2 дня: татарстанцам с переломами шейки бедра начали помогать по-новому

Тяжелую травму получить очень легко

Каждый год в Татарстане число пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости – шейки бедра увеличивается на 5%. В 2020 году 1976 татарстанцев обратились к медикам с такой травмой. Чаще всего это пожилые люди – они имеют много хронических болезней, в том числе остеопороз, и результатом любого падения может стать перелом шейки бедра. Причем чем старше человек, тем вероятность получить такую травму выше.

Главный внештатный травматолог Минздрава РТ, главный врач казанской больницы №16 Владимир Беляков объяснил, что чаще всего такой перелом получают делая обычные домашние дела, падая с высоты собственного роста или просто-напросто неудачно повернувшись лежа в кровати. Получить такую травму довольно легко, а вот провести сложнейшую операцию и поставить человека на ноги может не всякая клиника.

«Пациенты 60+ с таким переломом имеют право на то, чтобы в течение двух суток их прооперировали и поставили на ноги», – рассказал Владимир Беляков.

Без операции – инвалидность или смерть

Если пожилых пациентов с переломом шейки бедра не прооперировать в первые 48 часов, в 9% случаев они умирают в течение месяца после травмы.

«При ранней оперативной помощи смертность значительно снижается, и составляет по нашим данным, от 0,8 до 2,5%», – заметил главный травматолог Татарстана.

Если операцию не делать, то в первый год после перелома умирает 50-70% таких пациентов.

«Что значит такой перелом проксимального отдела бедра? Человек не может ходить, практически не может сидеть. То есть каждый пожилой человек на себя отвлекает как минимум одного взрослого. Его не оставишь без внимания, без ухаживания», – отметил Владимир Беляков.

Зачастую из-за лежачего образа жизни у больного развиваются пролежни и застойная пневмония, другими словами, для пожилого человека такая травма – смертный приговор.

Главный врач 16-й больницы рассказал, что его бабушка умерла именно из-за пневмонии после перелома бедренной кости. В то время медицина не была так развита, как сейчас. На сегодняшний день в Татарстане медики готовы прооперировать всех пожилых, сломавших шейку бедра, причем в очень короткие сроки.

Пять высокотехнологичных больниц будут принимать пациентов

Благодаря федеральному проекту«Старшее поколение», входящему в национальный проект «Демография», каждый пожилой татарстанец, сломавший проксимальный отдел бедренной кости, будет перевезен в передовой медицинский центр республики для проведения операции.

Брать в операционную таких сложных пациентов – безоговорочный риск, ведь у них множество сопутствующих заболеваний. Поэтому оперировать и наблюдать пенсионеров должна мультидисциплинарная бригада, состоящая из гериатра, терапевта, реаниматолога, травматолога и многих других врачей. А операцию будут проводить с использованием современного высокотехнологичного оборудования.

По новому приказу Минздрава Татарстана пожилой пациент с таким переломом, поступая в центральную районную больницу, в первые 12 часов должен быть доставлен в высокотехнологичный медицинский центр. Таких клиник пять:

Республиканская клиническая больница;

Городская клиническая больница № 7 Казани;

12-я клиническая больница Казани;

Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов;

Медико-санитарная часть «Татнефти» в Альметьевске.

За каждым из этих учреждений закреплены свои территории.

В этих больницах пациента определяют либо сразу в реанимацию, либо в отделение травматологии. И в течение 48 часов после получения травмы его оперируют: ставят эндопротез, пластину или штифт. Во врачебных рекомендациях сказано, при какой разновидности перелома, а их четыре вида, какие медицинские манипуляции проводить.

За следующие два дня пожилого человека ставят на ноги. Сначала он ходит при помощи ходунков или костылей, но уже без гипса, а после начинает двигаться самостоятельно.

«Отказ от операции со стороны персонала может быть дан только после консилиума и очень серьезного обоснования», – отметил главный травматолог Минздрава РТ.

Раньше оперативное лечение получали только 62% пациентов с таким повреждением. При этом 35% больных лечились дома. Еще 3% пациентов доставляли в стационары, но в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями им отказывали в операции.

«Единственным противопоказанием к операции, я считаю, является категорический отказ самого больного»,– отметил Владимир Беляков.

В случае, если вас или вашего родственника с переломом проксимального отдела бедренной кости отказываются везти в один из пяти вышеназванных медицинских центров, это повод обратиться напрямую к главному врачу больницы, к которой вы прикреплены.

Если главврач ЦРБ или городской больницы не идет на контакт, то нужно позвонить на «горячую линию» Министерства здравоохранения РТ.

«Отказов быть не должно, тем более в эвакуации, потому что если есть перелом – больного должны эвакуировать, а уже в высокотехнологичном медицинском центре, когда все осмотрят, примут решение консилиумом о возможности или невозможности операции», – заключил главный внештатный травматолог РТ.

Если качественную операцию провели в первые двое суток, то почти 90% пациентов снова начинают ходить. Оставшиеся 10% прооперированных, которые до хирургического вмешательства были в силу возраста очень ослаблены хроническими заболеваниями, хоть и не могут подняться на ноги, но активизируются в постели, самостоятельно садятся и поворачиваются, сами кушают.