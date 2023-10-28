Драка у Эйфелевой башни, Юдашкин, Казан сөлгесе: чем славится сукно ткачих Алексеевского

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шустрый челнок и артель купчихи Макарьихи

Шумно, сталкиваясь деревянными деталями, работают десять старинных ткацких станков. Конечно, не сами: оборудование это не автоматическое – механическое. В движение станки приводят ткачихи – нажимая педали, протягивая челноком нить, открывая зев полотна, внимательно считая ряды и нити... Помимо десяти ткачих трудятся на самобытной ткацкой фабрике десять человек в швейном цехе, а также художник, технолог, мастер ОТК (отдела технического контроля) – всего около 30 работников. Алексеевская фабрика художественного ткачества – единственное в Татарстане и в России в целом предприятие ручного узорного ткачества.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда-то рабочих ткацких станков здесь было 300. В советское время, с 1927 года, предприятие называлось «артель «Ударница». Еще раньше, до революции, начало ткацкому делу в промышленных масштабах в Алексеевском положила купчиха Макарьиха, объединив в своем доме разрозненно трудившихся надомно мастериц, закупив станки и обучив их работать на новом по тем временам оборудовании.

«Есть такая легенда. Говорят, что в наших подвалах до сих пор скапливаются и никак не закончатся капли слез купчихи Макарьихи, поэтому фабрика и не закрывается и никогда не закрывалась, сколько бы трудных времен ей ни пришлось пережить. Очень сложные были годы: 90-е, 2000-е… Я работаю 5 лет, за это время случились уже пандемия, изоляция, мобилизация – у нас единственного мужчину-водителя призвали… Я уже не знаю, какой кризис стоит пережить, чтобы мы работали. Но, знаете, у меня есть такой лайфхак: купи пряжу. Нет заказов, тяжелая ситуация, а стоит купить пряжу, дать понять кому-то, что будем работать дальше, – все стабилизируется: мы находим работу, мы находим заказы», – рассказала журналистам директор Алексеевской фабрики художественного ткачества Елизавета Терентьева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если это ремесло закроется здесь, оно больше не возродится никогда»

Возможно, для кого-то станет удивлением, что ткут по старинке не только руками, но и с помощью ножных педалей. Станки Алексеевской фабрики имеют по 4 педали – они четырехремизные. Получается полотно шириной 140 сантиметров. Идеальный пробор между 140 нитями каждого станка сделан так, что при нажатии педалей открывается правильный широкий зев, в который ткачихе удобно пробрасывать челнок-самолет с поперечной нитью. И главная загвоздка – заправку такого старинного ткацкого станка нельзя распускать, потому что вновь потом воссоздать правильный пробор нитей у современных ткачих уже нет навыков.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если это ремесло закроется здесь у нас, оно уже больше не запустится никогда. Все уже заправлено до нас на работающих станках. Если мы распустим, уберем, больше не заправим. Поэтому со станка никогда не снимают заправку (нити). Когда начинают новую бобину, ткачихи сидят два дня и ниточка к ниточке связывают старую основу с новой. Если мы спустим нити прежней проборки, мы не сможем собрать ее обратно. У нас стоит новый станок, мы четвертый год не можем сделать его основу... Готовы заплатить за это – чтобы пришли и сделали нам основу, чтобы идеально “лился ручей”, чтобы был правильный ракурс полотна метр 40 шириной», – призналась владелица художественного промысла.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экскурсию на фабрику для журналистов Министерство культуры Татарстана организовало в рамках Года национальных культур и традиций в регионе. Платья, блузы, рубахи и брюки, салфетки, скатерти, постельное белье, сумки и даже вручную тканое сукно метражом на заказ – все это выпускает в наши дни одна небольшая фабрика в Алексеевском. И успешно реализует, в том числе на одном из маркетплейсов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы рады, что ручное ткачество в России начало возрождаться. Очень много надомников, хенд-мейда – сейчас это все популяризируется. Наши же мастерицы ткут конкретные изделия: мы можем соткать идеально одинаковую коллекцию платьев под размер, скатерти, салфетки. Причем каждое изделие продумано до мельчайших подробностей – 0,3 +/- дается погрешность по ГОСТу. Ручной промысел во всем мире недоступен для большинства физлиц, такое в основном идет на VIP-подарки. Мы же фабрика, единственная, наверное, в России, которая работает в основном на частные массовые заказы. Наши платья заказывают ансамбли, люди пользуются нашими салфетками, скатертями… Большой спрос на подобные вещи за рубежом. Я сама лично на выставке в 2017 году продавала в Париже наши изделия – покупатели, понимающие люди, там просто подрались за них под Эйфелевой башней, когда поняли, что мы привезли выставку хенд-мейд и будет всего час продаж», – рассказала Елизавета Терентьева.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Набат для народных ремесел

Метражом для своих коллекций заказывал на Алексеевской фабрике ткани модельер Валентин Юдашкин. Сотрудничает предприятие с «Мосфильмом», который нередко, снимая исторические фильмы, обращается за тканями для костюмов к ткачихам из татарстанского поселка. Знаменитое «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце») для Сабантуя производят здесь же – его ткут на отдельном специальном станке.

Когда-то на предприятии был свой мотально-красильный цех: здесь самостоятельно выделывали и красили пряжу. Теперь же натуральные нити вынуждены закупать, например, в Узбекистане. В России нужной для старинных станков пряжи больше не производят. Как и не учат в XXI веке профессии ткачихи, теперь есть только профессия швеи. Прежде же техникумы по ГОСТам обучали ткаческому ремеслу. Алексеевская фабрика сама обучает мастериц, выплачивая им ученические. Зарплата ткачих, правда, невелика – от 15 тысяч рублей в месяц и, по уверениям директора фабрики, до 40 тысяч у уже опытных и проворных мастериц.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чтобы сохранять традиции узорного ручного ткачества и впредь, передавать этот художественный промысел следующим поколениям и создать резерв мастериц-ткачих для фабрики, в детском саду «Пчелка» поселка Алексеевское детей с 3 лет учат разным видам плетения. Здесь и создание мандалы из нитей, и плетение из бумаги, и имитация на обычной вешалке для одежды пробора станка для плетения большого фрагмента полотна.

С удовольствием дети постигают и навыки колокольного звона. По гранту детский сад смог закупить в Новосибирске тренажер, имитирующий в миниатюре колокольню. Шестилетние малыши Вика Лещева и Лев Фролов уже освоили искусство колокольного звона настолько, что стали участниками большого фестиваля колокольного звона в Алексеевском этим летом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Учит малышей звонарному делу Леонид Лебедев. Он стал жителем поселка Алексеевское не так давно – переехал в Татарстан из Нижнего Новгорода после нескольких лет участия все в том же фестивале колокольного звона. Теперь он звонарь местного собора Воскресения Христова, на площади перед которым вот уже 21 год проходит фестиваль «Алексеевские перезвоны».

История поселка городского типа Алексеевское емко отражена в экспозиции местного Музея родного края имени Абрамова. Здесь гостям расскажут, что исторически правильнее ткачих называть пряхами, что до революции их в поселке насчитывалось более 700 человек, а также, например, что Алексеевское – самая западная точка, куда дошел во время Гражданской войны Колчак.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все больше людей делает выбор отдыхать, приезжать именно в Россию. Хотел бы повторить: мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. И это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и целых, в этой связи, регионов», – отметил на совещании по вопросам развития туризма Президент России Владимир Путин.

Знакомиться с ремеслами и художественными промыслами народов Татарстана можно как в дни праздников и фестивалей повестки событийного туризма региона, так и в самостоятельных трэвел-визитах выходного дня. В следующих материалах «Татар-информ» расскажет о туристических «магнитах» Альметьевского, Бавлинского районов Татарстана (Музее тюркских инструментов, усадьбе «Гончарный дворик»), Балтасинского и Высокогорского районов.