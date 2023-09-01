Казанский школьник изобрел прибор для лечения косоглазия – его запустят в производство

Учащийся девятого класса казанского IT-лицея Глеб Смородинов изобрел прибор для лечения косоглазия у детей. О своей разработке он рассказал на встрече руководителя Роспатента Юрия Зубова с российскими школьниками-изобретателями, которая прошла во Всероссийской патентно-технической библиотеке. Зубов пообещал юному казанцу помочь с запуском производства его разработки.

Идея изобрести прибор для лечения косоглазия Глебу Смородинову пришла неслучайно – этим заболеванием страдает его сестренка, рассказал он на встрече. Для лечения сейчас применяется метод Поспелова, при котором в глаза попеременно светят специальным фонариком.

«Автором этого метода рекомендовано заниматься час в день. Но ребенок не всегда может сесть и четко все сделать сразу, это может растягиваться, – рассказал школьник. – Сидеть и переключать эти вспышки может показать легкой задачей, но на самом деле это трудно, надо следить, чтобы ребенок не открывал глаза».

Глеб рассказал, что помогал своей маме лечить сестренку и понял, как это трудно.

«Чтобы упростить эту задачу, я создал прибор, который автоматизирует данную методику, – объяснил юный изобретатель. – Ребенок просто садится, нажимает определенные кнопки и занимается. Пациент может делать это самостоятельно. Ранее подобных автоматизированных приборов я не встречал. Проконсультировался с экспертом в этой области, и она посоветовала запатентовать его. Недавно я получил решение о выдаче патента».

Конструкцию также одобрили специалисты из Нижнего Новгорода, у которых сейчас наблюдается сестренка Глеба.

Мальчик рассказал, что университет талантов в Казани, где ему пообещали предоставить принтер для печати корпуса прибора. «Но в России страдают косоглазием 2% людей, это получается чуть больше миллиона человек, – добавил изобретатель. – Чисто физически столько я не смогу сделать приборов, поэтому буду рад помощи».

Глава Роспатента Юрий Зубов отметил важность разработки казанского лицеиста и пообещал, что поможет масштабировать его проект.

«От нас тоже многое зависит. Давайте попробуем совместно поработать, мы знаем предпринимателей, которые могут заинтересоваться вашим изобретением, – сказал Зубов. – Роспатент возьмет на себя инициативу и выйдет на предпринимателей, которые будут готовы вложить деньги и запустить прибор в производство».

Напомним, к встрече главы Роспатента с российскими школьниками-изобретателями присоединились учащиеся 8-11 классов из нескольких регионов страны: Татарстана, Москвы, Московской области и других. Зубов на ней объяснил ребятам, как развивать свои идеи и при этом «не изобретать велосипед», надежно защищать, продвигать и коммерционализировать свои разработки.