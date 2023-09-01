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Казанский ученик выступит на встрече главы Роспатента со школьниками-изобретателями
Сегодня руководитель Роспатента Юрий Зубов встретится с российскими школьниками-изобретателями. К мероприятию, которое пройдет во Всероссийской патентно-технической библиотеке, присоединятся учащиеся 8-11 классов из нескольких регионов страны: Татарстана, Москвы, Московской области и других.
Своим опытом поделится девятиклассник из казанского IT-лицея Глеб Смородинов. Он расскажет о своем изобретении и о том, как получил на него патент.
Юрий Зубов объяснит ребятам, как развивать свои идеи и при этом «не изобретать велосипед», надежно защищать, продвигать и коммерционализировать свои разработки, сообщает пресс-служба Роспатента.
Встреча будет проходить в очном и дистанционном форматах, присоединиться к трансляции можно в 15.00 по ссылке.
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