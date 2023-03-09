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Политика 9 марта 2023 19:00

Казанский «сарматмобиль» попал на видео в белорусском Гомеле

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Придуманный в Казани «сарматмобиль» — машину с самодельным макетом межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — заметили в центре белорусского города Гомеля. Видео выложил Telegram-канал издания «Sputnik Беларусь».

Муляж ракеты приделан к автомобилю «ВАЗ-2109», на него нанесена надпись «Вернуть полетные задания „На Вашингтон“».

«Сарматобиль» создали казанские активисты, связанные с организацией «Национальное освободительное движение» (НОД). В декабре они пытались доехать на нем до Москвы, но тогда машина сломалась в дороге.

Стоит отметить, что сторонники НОД в своих акциях часто используют слоган «На Вашингтон», заявляя о необходимости вернуть в полетные задания баллистических ракет города Соединенных Штатов.

Ракетный комплекс РС-28 «Сармат» должен заменить комплекс «Воевода», которым в настоящее время вооружены РВСН. Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. километров. Развертывание этих ракет началось в конце 2022 года.
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