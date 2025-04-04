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Общество 4 апреля 2025 10:23

Казанский ресторан «P. Love», который закрыли из-за сальмонеллеза, вновь открыт

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Ресторан «P.Love», расположенный на улице Зорге в Казани, возобновил работу. Ранее работа заведения была приостановлена на месяц в связи с выявленными нарушениями санитарных норм. Об этом «Татар-информу» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Основанием для закрытия послужили сообщения о двух случаях заболевания сальмонеллезным энтеритом, предположительно связанных с посещением данного заведения.

Во время проверки, проведенной Роспотребнадзором Татарстана, наличие сальмонеллеза в ресторане не было подтверждено. Накануне в Казани состоялось повторное судебное разбирательство, в результате которого ходатайство администрации «P.Love» было удовлетворено, и ресторан получил разрешение на открытие.

«В том случае, если заведение устраняет обнаруженные нарушения, оно может подать ходатайство о возобновлении работы. Проводится повторная проверка. Если она подтвердит, что нарушения устранены, предприятие может снова открыться», – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

#сальмонеллез #Роспотребнадзор РТ проверка #санитарные нормы
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