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Происшествия 3 апреля 2025 09:36

В Казани закрыли ресторан «P. Love» после случаев сальмонеллеза у посетителей

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В Казани закрыли ресторан «P. Love» после случаев сальмонеллеза у посетителей
Фото: Роспотребнадзор по РТ

В Казани на месяц закрыли ресторан «P. Love» на улице Зорге, 66. Причиной стали два случая заболевания сальмонеллезным энтеритом, зарегистрированные у посетителей заведения.

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в ресторане неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, отсутствует грызунонепроницаемость в помещениях. Повара используют продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, продукты хранятся с нарушением условий, установленных производителем. Кроме того, в заведении не соблюдается технологический процесс приготовления блюд и недостаточное количество технологического оборудования.

В время проверки с реализации сняли семь партий пищевой продукции общим весом 38,5 кг. Лабораторные исследования также показали наличие кишечной палочки в пробе готового блюда — салата «Цезарь».
На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Помещения опечатаны.

Окончательный диагноз у пострадавших посетителей ресторана — сальмонеллезный энтерит.

#Роспотребнадзор РТ проверка #сальмонеллез #общепит
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