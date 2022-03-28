Казанский проект «Жизнелюб» на этой неделе соберет пенсионеров на офлайн-встречах

После продолжительного периода дистанционной работы из-за пандемии коронавируса казанский проект «Жизнелюб» на этой неделе вернется в офлайн-формат. Об этом сообщает мэрия Казани.

«Проект включает в себя различные творческие и спортивные мероприятия для казанцев старшего поколения: это занятия по вокалу, театральному искусству, танцам, оздоровительной гимнастике и мобильному ликбезу. С начала пандемии они проводились онлайн», — отметили в городской администрации.

Как пояснил на деловом понедельнике начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, проект активного долголетия «Жизнелюб» из-за коронавирусных ограничений длительное время работал дистанционно. За прошедший год эту онлайн-площадку посетили 132 тыс. человек. Для пенсионеров было организовано более тысячи онлайн-мероприятий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект «Жизнелюб» для людей пенсионного возраста в КДК имени В. И. Ленина не приостановлен, а продолжает вести свою работу в онлайн-формате в связи с ковидными ограничениями.