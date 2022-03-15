Мэрия Казани объяснила причину изменений в проекте «Жизнелюб» в ДК им. Ленина

Проект «Жизнелюб» для людей пенсионного возраста в КДК им. В.И. Ленина не приостановлен, а продолжает вести свою работу в онлайн-формате в связи с ковидными ограничениями. Об этом «Татар-информу» сообщили в мэрии Казани.

«По информации Управления культуры Казани проект „Жизнелюб“ не приостановлен, а продолжает вести свою работу в онлайн-формате в связи с ковидными ограничениями. Смысл объявления, размещенного в КДК им. В.И. Ленина, заключался во временной приостановке проекта в офлайн-формате. В интернете занятия проходили и проходят непрерывно», — сказано в ответе на запрос информагенства.

Ранее в соцсетях появилась фотография объявления, размещенного в ДК им. Ленина. В нем сообщалось, что проект «Жизнелюб» временно приостановлен.

«В ближайшее время проект возобновит свою работу в очном формате. Обновленное полное расписание проекта „Жизнелюб“ будет доступно в официальном Telegram-канале Управления культуры Казани — „Культура Казани“», — отмечается в сообщении.

«Жизнелюб» — социальный проект мэрии и Управления культуры Казани. Все занятия проводятся бесплатно и направлены на реализацию творческого потенциала людей пенсионного возраста.