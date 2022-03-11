Казанский предприниматель: «Будем работать на импортозамещение, увеличивать производство»

Уход иностранных компаний с российского рынка в долгосрочной перспективе усилит отечественную экономику, поскольку программы импортозамещения приведут к появлению новых компаний и брендов. Такое мнение выразил казанский предприниматель, генеральный директор компаний «Таймас-групп», «Итель» и «Трейд-ин центр» Динар Минахметов.

«В режиме санкций мы живем уже много лет, и санкции, которые вводят сегодня, их бы в любом случае ввели, независимо от проведения спецоперации на Украине. Но после “Крымской весны” и первых санкций наше Правительство России было готово к экономической войне, которая ведется сегодня, и в ближайшее время мы получим меры поддержки как для бизнеса, так и для населения», – отметил Минахметов.

«То, что мы видим сегодня: закрываются магазины, уходят бренды, – в краткосрочной перспективе это плохо, но в долгосрочной перспективе мы будем работать на импортозамещение, создавать свои компании, увеличивать производство. Для этого нужна поддержка государства в виде программ льготного кредитования, прочих программ. Я думаю, все это будет вводиться и применяться», - добавил бизнесмен.

По мнению Минахметова, наиболее важный сектор экономики сегодня – это строительство, поскольку оно тянет за собой развитие смежных отраслей.

«Сегодня нам нужно развивать строительную отрасль, поскольку строительство — это некий драйвер экономики, поэтому необходимы льготные программы для населения на покупку жилья. Если будет стройка, – будут развиваться производство строительных и отделочных материалов, машиностроения. В ближайшее время мы ждем такую программу, я думаю, Правительство все сделает вовремя», – считает Минахметов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно разработать третий пакет антикризисных мер для российской экономики.