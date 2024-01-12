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Казанский пороховой завод планирует увеличить среднюю зарплату до 92 тыс. рублей
Казанский пороховой завод в 2024 году планирует увеличить среднюю заработную плату с 72 тыс. до 92 тыс. рублей. Об этом на заседании коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ рассказал генеральный директор предприятия Александр Лившиц.
«В 2024 году мы планируем увеличить среднюю зарплату до 92 тыс. рублей. Если сравнивать с 2022 годом, то средняя заработная плата увеличится в два раза», — отметил Лившиц.
Он также подчеркнул, что потребность в сотрудниках в 2024 году составляет около 800 человек.
«По факту, конечно, необходимо принять не 800, а порядка 2 тыс. человек с учетом того, что текучесть кадров всё равно сохраняется», — заключил спикер.
Для сотрудников предприятия предусмотрены многочисленные бонусы: премии за эффективную работу и результат, премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, вознаграждение за выслугу лет от одного года работы. Также на Казанском пороховом заводе выплачивают компенсацию за вредные условия труда, а мужчинам, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, предоставляют бронь от мобилизации.
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