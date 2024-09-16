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Казанский полумарафон соберет свыше 5 тыс. участников
Казанский полумарафон, который пройдет 22 сентября этого года, соберет свыше 5 тыс. участников различных возрастов. Об этом сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии Казани.
«Казанский полумарафон — это еще одна возможность для всех жителей с пользой провести выходной день», – добавил Гарипов.
Он также напомнил, что по маршруту забегов ожидается временное перекрытие движения транспорта.
Ранее сообщалось, что основной площадкой Кросса наций в Казани станет экстрим-парк Урам.
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