Казанский полумарафон соберет свыше 5 тыс. участников

Казанский полумарафон, который пройдет 22 сентября этого года, соберет свыше 5 тыс. участников различных возрастов. Об этом сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Казанский полумарафон — это еще одна возможность для всех жителей с пользой провести выходной день», – добавил Гарипов.

Он также напомнил, что по маршруту забегов ожидается временное перекрытие движения транспорта.

Ранее сообщалось, что основной площадкой Кросса наций в Казани станет экстрим-парк Урам.