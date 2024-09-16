Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Основной площадкой Кросса наций в Казани станет экстрим-парк Урам
Основной площадкой проведения Кросса наций в Казани станет экстрим-парк Урам, где всех участников ожидает развлекательная программа с выступлениями творческих и спортивных коллективов. Об этом сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии Казани.
По его словам, еще одной площадкой станет стадион Локомотив. Кроме того, забеги будут организованы на пришкольных территориях, чтобы каждый ребенок мог стать участником кросса практически в своем дворе.
Сам Кросс наций пройдет в ближайшую субботу 21 сентября.
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт