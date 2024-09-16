Основной площадкой Кросса наций в Казани станет экстрим-парк Урам

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Основной площадкой проведения Кросса наций в Казани станет экстрим-парк Урам, где всех участников ожидает развлекательная программа с выступлениями творческих и спортивных коллективов. Об этом сообщил председатель комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

По его словам, еще одной площадкой станет стадион Локомотив. Кроме того, забеги будут организованы на пришкольных территориях, чтобы каждый ребенок мог стать участником кросса практически в своем дворе.

Сам Кросс наций пройдет в ближайшую субботу 21 сентября.