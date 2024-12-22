Казанский певец Ранель Сафин: Мне не нравится, что меня называют татарским Shaman'ом

Школьник-мультиинструменталист из Казани Ранель Сафин заявил, что ему не нравится, когда его ассоциируют с росийским певцом Shaman»ом. Свои мысли он озвучил в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане. В студию телеканала ТНВ казанский артист пришел с дедушкой Табрисом Зиннатуллиным.

«Мне не очень нравится, что меня называют татарским Shaman'ом. Неважно, какой у меня будет статус, какой я буду категории. Я Ранель Сафин, и всегда буду им», – сказал юный певец.

Его дедушка, в свою очередь, рассказал, что у них есть семейный видеоархив, чтобы записывать выступления внука.

«Сочиняет песни партиотические, про любовь. Талант на лицо», – похвалил внука Табрис Зинатуллин.

Ранель – ученик cредней общеобразовательной школы №60 Авиастроительного района Казани. Он поет и сочиняет патриотические песни для поддержки бойцов на передовой. Во время телемарафона он исполнил авторскую песню «Звезда».