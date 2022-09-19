Казанский педагог представит Татарстан в финале конкурса «Учитель года России» в Тюмени

В этом году заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» пройдет в Тюмени. Татарстан в финале представит педагог по истории и обществознанию лицея-интерната №2 Казани Ильсур Зиганшин.

«21 сентября состоится торжественная церемония открытия с участием министра просвещения России Сергея Кравцова, которая даст старт заключительному этапу конкурса. В ней также запланировано участие губернатора Тюменской области Александра Моора», – сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября. Учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов, которые примут участие во втором этапе конкурса.

Во втором туре конкурсанты проведут мастер-класс, чтобы продемонстрировать профессиональные техники и методики преподавания. Затем лауреатам предстоит пройти состязание в формате пресс-конференции, где вопросы им зададут ученики, родители, журналисты, представители профессиональной и культурной общественности.

В результате будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. В финальном испытании «Педагогический совет» участники обсудят с главой Минпросвещения актуальные вопросы современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Победителя конкурса «Учитель года России – 2022», обладателя Большого хрустального пеликана, объявят 5 октября в Государственном Кремлевском дворце.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится уже в 33-й раз. Ежегодно в нем принимают участие более 100 тыс. учителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что победителем конкурса «Учитель года – 2022» в Татарстане стал педагог лицея-интерната №2 Казани Ильсур Зиганшин.