Учителем года Татарстана стал педагог лицея №2 Казани Ильсур Зиганшин

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Победителем конкурса «Учитель года – 2022» в Татарстане стал педагог истории и обществознания лицея-интерната №2 Казани Ильсур Зиганшин. Он представит республику в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства.

«Я мечтаю достойно представить наш самый счастливый субъект России на федеральном уровне», – отметил Зиганшин на церемонии награждения в казанском культурном центре «Сайдаш».

Награду абсолютному победителю конкурса вручил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

В беседе с журналистами учитель рассказал, что работает в школе уже 13 лет. «Я пришел туда в 20 лет. Преподаю во всех классах, но больше всего мне нравится работать с 8–11-ми классами. Окончил Высшую школу экономики в 2013 году. И в 2018-м там же защитил кандидатскую диссертацию», – подчеркнул он.

Зиганшин признался, что испытывает счастье от победы. «Я довольно долго к ней шел. Это было трудное испытание. Я помню тот вечер, когда мы с коллегой сидели, он сказал: "У тебя же может получиться". Я не поверил ему, но все-таки купился. Потом я много раз жалел, что на это согласился. Но теперь понимаю, что все было не зря», – поделился педагог.

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

На торжественном мероприятии также наградили победителя в номинации «Педагогический дебют». Им стал учитель физической культуры Нурлатской гимназии имени М. Е. Сергеева Ильнур Амиров.

В Татарстане более 146 педагогов приняли участие в конкурсе «Учитель года», который состоял из трех отборочных этапов. Сначала участники соревновались в школьном этапе, который проходил с 15 по 23 декабря, затем в муниципальном – с 17 по 25 января и зональном – с 10 февраля по 5 марта. Региональный этап начался 20 марта. По итогам всех испытаний последнего тура были отобраны 15 лучших педагогов в номинации «Учитель года» и 10 конкурсантов – в номинации «Педагогический дебют».

Сегодня количество участников сократилось до 10 лучших педагогов – по пять в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют». Все они приняли участие в финальном испытании – пресс-конференции «Вопрос учителю года».

Абсолютный победитель конкурса на звание лучшего по профессии в номинации «Учитель года» получит денежный приз в размере 400 тыс. рублей. Победитель в номинации «Педагогический дебют» получит вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.

Конкурс проводится ежегодно для выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, популяризации перспективных образовательных идей и практик, а также для формирования позитивного имиджа этой профессии.