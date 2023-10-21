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Казанский парк «Черное озеро» начали готовить к зиме
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Фото: t.me/parkikazani/
На этой неделе в столице Татарстана стартовала подготовка к зиме парка «Черное озеро». Об этом сообщает городская Дирекция парков и скверов в своем Telegram-канале.
В парке начали осушать искусственный водоем. Затем чашу озера очистят от накопившихся за лето грязи и мусора.
Все работы предполагается завершить за две недели. Зимой здесь будет функционировать городской каток.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершился сезон работы фонтанов.
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