Казанский Отелло о нападении на возлюбленную: «Не собирался ее убивать, разве я больной?»

До 15 лет грозит жителю Казани, который едва не зарезал свою возлюбленную в продуктовом магазине. Причиной кровавой разборки стала ревность. И пока врачи борются за здоровье женщины и надеются, что она не останется инвалидом, Приволжский районный суд Казани на время следствия отправил казанца в СИЗО. Репортаж «Татар-информа» из зала суда.

Рамиль Хайруллин едва не лишил жизни свою возлюбленную, нанеся ей семь ножевых ранений Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Пострадавшая женщина может остаться инвалидом

В суд обвиняемого доставили с большим опозданием. Журналисты и участники процесса ждали начала заседания почти час. В зал суда мужчину завели под конвоем. Увидев журналистов, он сразу показал агрессивный настрой и продемонстрировал присутствующим средний палец.

Рамиль Хайруллин – так зовут обвиняемого, который едва не лишил жизни свою возлюбленную. Ему 41 год, за плечами несколько отсидок за кражи, побои, вымогательства, угрозы убийством. За последние три года Хайруллин 15 раз привлекался к ответственности за нарушение порядка. Его родные, знакомые и соседи говорят, что он часто был агрессивным, его боялись.

21 июня Хайруллин пришел в магазин, где работает его возлюбленная Минзалия. Он подошел к ней, начал разговор. В какой-то момент Хайруллин пришел в ярость, достал из сумки нож и несколько раз ударил им Минзалию.

Женщина была в таком состоянии, что поначалу даже решили, что она погибла. Когда выяснилось, что она жива, ее в срочном порядке госпитализировали. Врачам удалось спасти женщину – она вовремя попала на операционный стол. Сейчас врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. На ее теле насчитали семь ножевых ранений, один из ударов пришелся на позвоночник – не исключено, что Минзалия навсегда окажется прикованной к кровати.

Следствие просило суд отправить Хайруллина в СИЗО. Накануне ему предъявили обвинение в покушении на убийство Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Дети его боятся»

Расправившись с возлюбленной, Хайруллин отправился в магазин за спиртным. Затем он дождался на остановке автобус и уехал в свое родное село в Лаишевский район. Там его и задержали полицейские на следующий день. Следствие просило суд отправить Хайруллина в СИЗО. Накануне ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

«Есть все основания полагать, что Хайруллин может скрыться. Во-первых, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во-вторых, он не способен контролировать свои действия. Обвиняемый может давить на свидетелей, уничтожить улики, преследовать пострадавшую. Есть видеозапись с его задержанием, где он оказывал сопротивление. И его боятся дети», – рассказал следователь Евгений Скрипников.

Сам Хайруллин просил суд ограничиться домашним арестом. Уверял, что скрываться не собирается, давить на свидетелей и тем более на свою возлюбленную тоже. Он добавил, что сильно раскаивается в случившемся и планирует в будущем загладить свою вину. На вопрос, как он осмелился на такой шаг, обвиняемый ответил: «До сих пор ее люблю».

«Я не собирался ее убивать. Я что, больной? Все произошло неожиданно, я не в состоянии был оценить всю ситуацию и сейчас не могу поверить в случившееся. Все произошло за полминуты. Я же никому там больше не угрожал, только со своей женой ссорился. Я не хотел сбегать, я пошел домой и думал, что так будет лучше. Если бы я хотел скрыться, я бы давно уже уехал. И куда я пойду? Кому я нужен»?» – настаивал обвиняемый.

У следствия есть все основания полагать, что Хайруллин заранее спланировал нападение. В тот день он долждался возлюбленную возле дома и проводил до работы. Мужчина пытался уговорить ее впустить его к себе домой. Получив отказ, сходил домой за ножом и вернулся в магазин.

У следствия есть все основания полагать, что Хайруллин заранее спланировал нападение Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Она мучила меня, довела до такого. Разве она святая?»

В перерыве между заседаниями журналистам удалось пообщаться с Рамилем Хайруллиным. Он рассказал, что всему виной стала ревность.

Минзалия и Рамиль познакомились в 2010 году. Она работала продавцом в супермаркете, он охранником. Отношения пары развивались стремительно. В 2011 году они начали жить вместе, и в скором времени у них родились двое детей, у Минзалии был еще ребенок от первого брака. Сейчас их общим детям 8 и 10 лет.

Семейная идиллия продлилась недолго. Хайруллин начал постоянно поднимать на Минзалию руку. Несколько раз женщина обращалась с заявлением в полицию, но спустя время забирала его обратно. Последний сильный скандал между ними вспыхнул в прошлом году, тогда Хайруллин снова избил возлюбленную. На этот раз избежать наказания ему не удалось. Его отправили в колонию-поселение на год.

Выйдя на свободу в марте этого года, Хайруллин пошел к любимой мириться. В этот раз Минзалия принимать обратно бывшего сожителя отказалась, заявила, что у нее появился другой мужчина, просила оставить ее в покое.

«Я ее пальцем не трогал даже. Она меня довела до такого состояния. Несколько недель она мучила меня, показывала по телефону другого. Я даже слышал по телефону, как к ней в квартиру приходил другой мужчина», – оправдывался ревнивец.

Рамиля Хайруллина отправили в СИЗО на два месяца Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

По его словам, Минзалия не давала ему видеться с детьми. К слову, сейчас все трое находятся в больнице. Сначала ребятам сообщили, что их мать погибла, из-за чего у детей случился нервный срыв.

«Я хотел лишь ее напугать. То, что я поднимал на нее руку раньше, так это за ее язык. Он разве святая? Да, ревность была сильная. Но я не мог от нее уйти, я люблю ее до сих пор», – рассказал обвиняемый.

Так или иначе, суд сегодня встал на сторону следствия. Рамиля Хайруллина отправили в СИЗО на два месяца, до 21 августа.