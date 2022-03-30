Казанский орнитолог объяснил, почему за городом не гнездятся перелетные грачи

В Татарстан прилетели перелетные птицы с юга. Но пока грачи ведут себя странно, они разлетелись и не гнездятся. Об этом сообщил сегодня заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В настоящее время жители республики должны наблюдать сидящих на кладках грачей. Обычно к концу апреля птенцы уже вылетают из гнезд, чтобы родители успели подготовить их к осеннему перелету. Вчера я выезжал в несколько районов, близких к Казани, и наблюдал: грачи собираются огромными стаями и до сих пор не сидят на своих кладках. Это меня удивило. Наблюдается сдвиг в сторону более позднего гнездования», — заметил исследователь.

Орнитолог объяснил это тем, что сразу после прилета грачей в Татарстане заметно похолодало. Однако в Казани грачи уже сели высиживать птенцов. Дело в том, что в самом городе температуры немного выше, чем на окраинах и за его пределами.

В заключение Рахимов обратил внимание на еще один интересный факт. В этом году чайки прилетели практически одновременно с грачами. В первую волну также прилетели зяблики, овсянки и зеленушки, а вот скворцов еще не было видно и слышно.

Ученый отметил, что количество скворцов катастрофически сократилось в Казани. Дело в том, что в городе вырубают старые дуплистые деревья, а скворечники не вешают, и этим птицам негде гнездится. Однако орнитолог все-таки выразил надежду, что жители столицы Татарстана услышат пение скворцов на следующей неделе.

Грачи прилетели в Казань еще в начале марта, о чем сообщал «Татар-информ».