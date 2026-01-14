Казанский обвод включили в реестр объектов культурного наследия

Казанский обвод – комплекс оборонительных сооружений, расположенный в Кайбицком муниципальном районе, – включили в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Обвод был построен в 1941-1942 годах для защиты Казани.

Протяженность Казанского обвода составляла 331 километр. Он представлял собой систему противотанковых рвов, дзотов, землянок и других инженерных сооружений. В строительстве оборонительного рубежа участвовали десятки тысяч жителей республики – в основном женщины, подростки и пожилые люди, которые в крайне тяжелых условиях, зачастую вручную, возводили линию обороны.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Республике Татарстан приняли решение расширить перечень охраняемых объектов, связанных с военной историей.

В единый государственный реестр объектов культурного наследия включены 28 памятных мест и сооружений, связанных с событиями и героями Великой Отечественной войны. Речь идет о мемориальных комплексах, памятниках воинам-освободителям, бюстах Героев Советского Союза, братских могилах и воинских захоронениях.

Казанский обвод был признан объектом культурного наследия в октябре 2024 года.

Фото: https://t.me/OKN_Tatar