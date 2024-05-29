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Казанский Нуриевский фестиваль стал лауреатом приза «Душа танца»
Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, каждый год организуемый в столице Татарстана, удостоен приза «Душа танца», учрежденного журналом «Балет». Об этом сообщает телеканал «Культура».
Тридцатая по счету церемония вручения приза состоялась накануне на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Награду вручили инициатору и генеральному продюсеру мероприятия — директору Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфалю Мухаметзянову.
«Наш фестиваль — самый старый, это один из первых фестивалей, это 1987 год», — подчеркнул он.
Призы на этот раз присуждались не людям, а мероприятиям и коллективам — фестивалям и конкурсам, театрам и ансамблям. В частности, лауреатами стали конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, Международный фестиваль балета Dance Open, Международный фестиваль современной хореографии Context Дианы Вишневой, фестивали современного танца Open Look и DanceInversion, фестиваль мирового балета «Бенуа де ла Данс».
Стоит отметить, что присуждение приза почти совпало с завершением XXXVII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Подробнее о культурном событии читайте в материале «Татар-информа» «Зорба» в России, парад иноземцев, театр Якобсона: главное с Нуриевского фестиваля-2024.
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